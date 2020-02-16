Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Juventus 2 - 0 Brescia (MAÇ SONUCU)

2 - 0 Brescia (MAÇ SONUCU)

, 'nun forma giymediği maçta 'nin (Serie A) 24. haftasında evinde Brescia'yı ve 'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 57'ye yükseltti ve haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi. Kümede kalma mücadelesi veren Brescia ise bu sonuçla 16 puanda kaldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 16.2.2020 19:59 ABONE OL
Juventus 2 - 0 Brescia MAÇ SONUCU

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Brescia'yı 2-0 yendi.

Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği mücadelede siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Juan Cuadrado kaydetti.

Konuk ekipte forma giyen Florian Aye, 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 57'ye çıkaran Juventus, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Sakatlığı nedeniyle altı aydır forma giyemeyen Giorgio Chiellini, 78. dakikada Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna dahil oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus 2 - 0 Brescia (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN