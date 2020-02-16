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Kayserispor kaptanı : "İyi oynadık ve 3 puanı aldık"

'in 22.haftasında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 8 hafta aradan sonra 3 puan alan 'da galibiyet sevinci hakim. Sarı Kırmızılı takımın kaptanı , kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 16.2.2020 10:47 ABONE OL
Kayserispor kaptanı Miguel Lopes: İyi oynadık ve 3 puanı aldık
Hes Kablo Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, Denizlispor maçında iyi oynadıklarını ve kazandıklarını söyledi.

Süper Lig'in 22.haftasında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 8 hafta aradan sonra 3 puan alan Hes Kablo Kayserispor'da galibiyet sevinci hakim. Sarı Kırmızılı takımın kaptanı Miguel Lopes, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, Denizlispor galibiyeti ile ilgili olarak "Denizlispor maçında sahada bir aile olduk. Birbirine yardım eden bir grup halindeydik. Zaten böyle yaparsak kazanabilecektik ve böyle yaptık. Gerçekten iyi oynadık ve 3 puanı aldık. Bu kenetlenmeyi sürdürürsek kazanmaya devam ederiz" dedi.

Kayserispor taraftarlarına da teşekkür eden Miguel Lopes, "Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Bize çok destek veriyorlar. Onları çok üzdük. Bundan sonra galibiyetler devam edecektir ve taraftarımızı sevindireceğiz" açıklaması yaptı.
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Kayserispor kaptanı Miguel Lopes: "İyi oynadık ve 3 puanı aldık"
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