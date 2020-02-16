Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybetti. Trabzonspor yenilgisiyle başlayan kötü seri, Alanya beraberliği ve dün alınan Ankaragücü mağlubiyeti ile devam etti.

Sarı-lacivertli takımın Ankara deplasmanında 2-1 kaybettiği mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, teknik direktör Ersun Yanal'ın son şansının Galatasaray derbisi olduğunu dile getirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri:

"Sadece Galatasaray maçına endeksli değil hayat. Galatasaray rekabetine baktığın zaman, son dönemde yenilmiyorsun, kazanıyorsun genelde ama son 5 senede rakibin daha fazla şampiyonluğu var. Sen hiç olmamışsın. Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmiyor ama son yıllarda da sürekli Galatasaray şampiyon oluyor."

"3-4 hafta önce kim derdi ki Galatasaray, Kadıköy'e 4 puan önde gelecek diye... Beşiktaş'ın Başakşehir maçı ile Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı arasında fark görmüyorum. Fenerbahçe kazanamazsa kopar. Fenerbahçe'nin finali Galatasaray maçı. Fenerbahçe, Galatasaray maçını kaybederse Ersun Hoca falan gider."

"Fenerbahçe'nin mental olarak iyi olmadığını gördük. Fizik olarak düşüşe geçtiğini gördük. Trabzonspor maçı çok kandırdı Fenerbahçe'yi. Yok tek kale oynadı, Japon kale oynadı. Ne oldu son 3 haftada? 3 haftada 1 puan aldı bu takım."

"Trabzonspor maçı Fenerbahçe'yi kandırdı. Yok tek kale oynadık falan. Ee? Ne oldu? Sonraki 3 maçta 1 puan! Yahu Galatasaray da mağlupken Trabzon'da tek kale oynadı. Aldandı takım aldandı! Bak 3 maçta 1 puan var."