Trabzonspor bir taşla iki kuş vuracak

Trabzon'da bugün şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek maçta 41 puanlı Trabzonspor, 42 puanlı Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer için bu maçta alınacak bir galibiyetin anlamı çok büyük. Zira Fırtına sahadan 3 puanla ayrılması halinde tam 298 hafta sonra liderlik koltuğuna oturacak. Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider bitirmişti. Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011'de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile golsüz berabere kalmasının ardından zirveyi F.Bahçe'ye kaptırmıştı. Trabzonspor, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider olarak kapatamayı başaramadı.



6 MAÇLIK SERİ KAPIDA

Ligde oynadığı son 5 maçı 3 puanla kapatan ve bu sezon ilk kez üst üste 5 maç kazanan Karadeniz ekibi, Sivasspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması halinde 9 sezon sonra 6 maçlık bir seri elde edecek. Trabzonspor, en son 2010-11 sezonunun 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. haftalarında oynadığı maçları kayıpsız geçmişti.



GÖZLER SÖRLOTH'DA

Trabzonspor'da gözler bugün tek bir ismin üzerinde olacak: Sörloth… Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart için aldığı iki maçlık cezanın Tahkim Kurulu'nda 1 maça indirilmesiyle Sivasspor karşısında oynama şansı yakalayan Norveçli golcü, Süper Lig'de attığı 16 golle takımın en skorer ismi durumunda. Ayrıca Sörloth'un bugün sahada olacak olması da camiada moralleri iyice yükseltmiş durumda.



TARAFTARLAR ŞÖLENE HAZIR

Trabzonsporlu taraftarlar Sivasspor maçında yine tribün şov yapacak. Maçın biletleri günler öncesinden biterken, tribünler yine takımın 12. oyuncusu olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 27 maçta ise Trabzonspor'un 13-8 üstünlüğü bulunuyor.

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