110 milyon Euro ödedi 6 kez lider olabildi

Ekonomik durumuna rağmen transferden kaçınmayan Fenerbahçe, bunun karşılığını sahada göremiyor. Sarı-lacivertliler, son 5 sezonda transfere 109.61 milyon Euro harcamasına rağmen sadece 6 kez liderlik koltuğuna oturabildi. Bu liderliklerin 5'i ise ilk 5 haftada yarış kızışmadan geldi. Kanarya en son Vitor Pereira ile 2015-2016 sezonunun 13. haftasında Trabzonspor galibiyeti sonrası zirveyi görmüştü.
Bu sezon sadece ligin ilk iki haftasını lider kapatabildi.
158 HAFTANIN 152'SİNDE ZİRVEYİ GÖREMEDİ
Fenerbahçe şampiyonluk için 2015-2016 sezonunda 42.7 milyon Euro
, 2016-2017'de 7.1 milyon
, 2017-2018'de 19.7 milyon
, 2018- 2019'da 23.7 milyon
, 2019-2020 sezonunda ise 16.4 milyon Euro
harcadı. Bu paralar karşılığında 58 transfer takıma katılırken, istenilen sonuçlar alınamadı. 158 haftanın 152'sini liderlik koltuğunda geçiremeyen sarılacivertlilerin ligi 15. sıra ve altında geçirme sayısı 11 oldu.