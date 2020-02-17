110 milyon Euro ödedi 6 kez lider olabildi

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomik durumuna rağmen transferden kaçınmayan Fenerbahçe, bunun karşılığını sahada göremiyor. Sarı-lacivertliler, son 5 sezonda transfere 109.61 milyon Euro harcamasına rağmen sadece 6 kez liderlik koltuğuna oturabildi. Bu liderliklerin 5'i ise ilk 5 haftada yarış kızışmadan geldi.Bu sezon sadece ligin ilk iki haftasını lider kapatabildi.Fenerbahçe şampiyonluk için 2015-2016 sezonunda, 2016-2017'de, 2017-2018'de, 2018- 2019'da, 2019-2020 sezonunda iseharcadı. Bu paralar karşılığında 58 transfer takıma katılırken, istenilen sonuçlar alınamadı.