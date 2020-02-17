Antalyaspor - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de ateş hattını yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Akdeniz ekibinin ev sahipliği yaptığı mücadele kümede kalma yolunda büyük öneme sahip. Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor ligde 19 puanla 16. sırada bulunurken, Fuat Çapa'nın Kasımpaşaspor'u ise16 puanla 17. durumda.

CANLI ANLATIM

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Celustka, Chico, Kudryashov, N'Dinga, Ufuk, Sinan, Fredy, Amilton, Jahovic

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, İlhan, Tarkan, Aytaç, Ndongala, Thiam

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇINA DAİR SON BİLGİLER

* Antalyaspor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği sekiz maçta da rakibine mağlup olmadı (6G 2B).

* Antalyaspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kasımpaşa, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. İstanbul ekibi, lig tarihinde rakibini üst üste iki kere mağlup edemedi.

* Süper Lig'de üç maçtır yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor (1G 2B), daha uzun bir seriyi en son Mart-Nisan 2018 arasında yaşadı (3G 1B).

* Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta sadece dört puan toplayan Kasımpaşa (1G 1B 9M), bu puanların tamamını deplasmanda kazandı.

* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en fazla penaltı golü yiyen takım Kasımpaşa (7). Antalyaspor ise Galatasaray (7/35) ile birlikte attığı gollerin en büyük bölümü beyaz noktadan gelen iki ekipten biri konumunda (%20 - 4/20).

* Bu sezon Süper Lig'de karşılaşmaların ilk yarılarında en fazla gol yiyen iki ekip Kasımpaşa (28) ve Antalyaspor (21).

* Süper Lig'in ilk 21 haftasında en fazla gole sebep olan hata yapan takım Antalyaspor (9).

* Süper Lig'de sahaya çıktığı son üç maçta iki gole doğrudan katkı sağlayan Fredy Ribeiro (1 gol & 1 asist), daha önceki 23 karşılaşmada bir gole katkı vermişti (1 asist).

* Kasımpaşa'nın Süper Lig'de kaydettiği son beş gol Ricardo Quaresma (3) ve Mame Thiam'dan (2) geldi.

* Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın Süper Lig kariyerinde galibiyet alamadan en fazla karşılaştığı rakibi Kasımpaşa (1B 4M).