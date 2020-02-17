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’tan forvete transfer! Esse Mbeyu Akida Beşiktaş’ta…

, forvet hattını güçlendirdi. Beşiktaş , ile anlaştı. Beşiktaş Kadın Futbol takımı, Kenyalı golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmi duyurdu.

Giriş Tarihi: 17.2.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 17:44 ABONE OL
Beşiktaş’tan forvete transfer! Esse Mbeyu Akida Beşiktaş’ta…

Beşiktaş, forvet hattını güçlendirdi. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Esse Akida ile anlaştı. Beşiktaş Kadın Futbol takımı, Kenyalı golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmi internet sitesinden duyurdu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama
Kadın Futbol Takımımız, Kenyalı orta saha oyuncusu Esse Mbeyu Akida'yı kadrosuna kattı.

Esse Mbeyu Akida'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Esse Mbeyu Akida Kimdir?
18 Kasım 1992 tarihinde Kenya'da dünyaya geldi. Ramat HaSharon, Harambre Starlets ve Kenya milli takımında forma giyen 158 cm boyundaki orta saha oyuncusu Esse Mbeyu Akida, 2019-20 sezonu devre arasında Kadın Futbol Takımımız ile sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş’tan forvete transfer! Esse Mbeyu Akida Beşiktaş’ta…
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