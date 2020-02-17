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- maçının ilk 11'leri belli oldu

'de 22. haftanın son gününde , 'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet alan Gaziantep FK 27 puanla 9. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 24 puanla sıralamanın 13. basamağında. 20.00'de başlayacak maçı sabahspor.com'dan canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.2.2020 19:17 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 19:21 ABONE OL
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Gaziantep FK, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. VAR hakemi Halil Umut Meler ve AVAR Oğuzhan Uğurlu. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kubilay, Tosca, Morais, Güray, Sousa, Maxim, Muhammet, Kayode

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Oğulcan, Umar, Boldrin, Skoda

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Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu
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