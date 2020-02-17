Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Gaziantep FK, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. VAR hakemi Halil Umut Meler ve AVAR Oğuzhan Uğurlu. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kubilay, Tosca, Morais, Güray, Sousa, Maxim, Muhammet, Kayode

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Oğulcan, Umar, Boldrin, Skoda