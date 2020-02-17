Muhammet Demir iki penaltı kaçırdı! Marius Sumudica'dan sert tepki

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında Gaziantep FK, Muhammet Demir ile iki penaltı atışından yararlanamadı.

28 yaşındaki oyuncu 57. dakikada kullandığı penaltı atışında direği geçemedi.

61. dakikada bir kez daha penaltı noktasının başına gelen Muhammet Demir bu kez topu üstten dışarı gönderdi.

Bunun üzerine Gaziantep FK tribünlerinden Muhammet Demir'e sert tepki geldi.

İkinci penaltıyı Muhammet'in kullanmamasını isteyen Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'nın Muhammet'e tepkisi de sert oldu. Soyunma odası koridoruna kadar yürüyen Sumudica yerine geri döndü ancak oyuncusuna sert tepki gösterdi.

Sumudica, Muhammet Demir'i 66. dakikada oyundan çıkardı. Taraftar, Muhammet'e tepki gösterirken takım arkadaşları ise alkışlarla Muhammet'e destek oldular.

Doğrudan soyunma odasına gitmek isteyen 28 yaşındaki oyuncuyu teknik heyet güçlükle de olsa yedek kulübesine döndürdü.