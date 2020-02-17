Galatasaray'da Mustafa Kapı şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda adı Fenerbahçe ile de anılan genç yıldızın, sözleşme uzatma teklifini reddettiği açıklandı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada oldukça sert sözlere yer verildi.

Sarı-kırmızılıar açıklamasında, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA KAPI NEDEN SÖZLEŞME UZATMADI?

17 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı kulüp tarihinde bir lig maçında süre alan en genç futbolcu unvanına sahip olmuştu. Teknik Direktör Fatih Terim, geçen yıl 4-2 sona eren Sivasspor maçında Mustafa Kapı'ya süre verip tarihe geçmesini sağlamıştı.

Galatasaray kulübü, Atalay Babacan, Emin Bayram örneğinde olduğu gibi genç oyuncu ile de sözleşme uzatmak istedi. 17 yaşındaki futbolcuya Galatasaray kulübü yıllık 300 bin TL garanti ve maç başına oynadıkça da kazanacağı bir teklif yaptı. Ancak Kapı ve temsilcileri bu teklifi Galatasaray Futbol A Takımı'nda yeterince süre alamamasından dolayı reddetti.

Kariyer planını yurt dışı olarak belirleyen ve bu doğrultuda teklifler de alan Mustafa Kapı, teklifi reddetti. Futbol Arena'nın haberine göre Mustafa Kapı şu an A takım ile idmanlara dahi çıkamıyordu.