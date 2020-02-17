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Tazminat maddesi yok

, ’ı gönderirse, sadece maaşının kalan 3 taksidini (yaklaşık 3.4 milyon TL) ödeyecek

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Tazminat maddesi yok
Teknik direktör Ersun Yanal, A.Gücü yenilgisi sonrası basın toplantısında, "Başkanımızı yalnız bırakmak istemiyorum. Ancak Fenerbahçe'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa yapmaya hazırım" dedi. Tecrübeli hocanın bu ifadeleri "Tazminatını bırakmak istemiyor" şeklinde yorumlandı. Ancak Yanal'ın sözleşmesinde erken fesih tazminatının bulunmadığı öğrenildi. Bilindiği gibi 58 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın görevine son verirse, sezon sonuna kadar olan maaşını ödemek dışında başka bir mali yükün altına girmeyecek. Yılda 1.750 milyon Euro kazanan Yanal, gönderilirse, 10 takside bölünen maaşının kalan 3 taksidi ödenecek. Bu da 525 bin Euro (yaklaşık 3.4 milyon TL) ediyor.
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Tazminat maddesi yok
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