Tazminat maddesi yok

BUGÜN NELER OLDU

Teknik direktör Ersun Yanal, A.Gücü yenilgisi sonrası basın toplantısında,dedi. Tecrübeli hocanın bu ifadelerişeklinde yorumlandı. Ancak Yanal'ın sözleşmesindeöğrenildi. Bilindiği gibi 58 yaşındaki çalıştırıcınınFenerbahçe, Ersun Yanal'ın görevine son verirse, sezon sonuna kadar olan maaşını ödemek dışında başka bir mali yükün altına girmeyecek.Yanal, gönderilirse,