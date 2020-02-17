Türk Telekom’da F.Bahçe bereketi

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı için satışa sunulan 7 bin 500 biletin yarısı 4 günde satılabilmişti.
Fenerbahçe, Ankaragücü'ne yenilince, sarı-kırmızılı taraftarlar 20 saatte kalan 3 bin 760 bileti tüketti.
Türk Telekom Stadı, 2020 yılındaki en fazla seyirci sayısına dün ulaştı. Akılları Fenerbahçe derbisinde olan sarı-kırmızılı tribünler, "Haftaya Kadıköy'de oynayın ölümüne, canımız feda size"
ve "Kadıköy Fener'e mezar olacak"
tezahüratları ile havaya girdi. UltrAslan santra öncesi Fatih Terim'den "İmparator" tezahüratıyla F.Bahçe galibiyeti isterken, tecrübeli hoca, alkışla karşılık verdi.