Türk Telekom’da F.Bahçe bereketi

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı içinFenerbahçe, Ankaragücü'ne yenilince, sarı-kırmızılı taraftarlarTürk Telekom Stadı, 2020 yılındaki en fazla seyirci sayısına dün ulaştı. Akılları Fenerbahçe derbisinde olan sarı-kırmızılı tribünler,vetezahüratları ile havaya girdi. UltrAslan santra öncesi Fatih Terim'den "İmparator" tezahüratıyla