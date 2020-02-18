10’un adı Muslera

PEKTEMEK'E

Yeni Malatya'yı tek golle geçen Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan 22 haftasında kalesini 10. kez rakip forvetlere kapadı.olan sarı-kırmızılılar, bu başarısını tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'ya borçlu. Galatasaray'ın 6 maçlık galibiyet serisi yakaladığı periyotta Uruguaylı kaleci sırasıylageçit vermedi. Ligde gol yemediği maç sayısını 10'a çıkaran Muslera, şampiyonlukla tamamlanankalesine duvar örmüştü.Yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesindeolan Uruguaylı eldiven,Muslera sarı- kırmızılı formayla ilk derbisine çıkmaya hazırlanan vatandaşıDEVRE arasına liderin 10 puan gerisinde giren Galatasaray ikinci yarıyı 5'te 5 yaparak başladı ve zirve yarışına ortak oldu. Sarıkırmızılı takım, şampiyon olduğu geçen sezon 22 haftada gösterdiği performansı tekrarladı. Yine 12 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi karnesine sahip Galatasaray, geçen sezon 22 hafta sonunda lider Başakşehir'in 6 puan gerisindeydi. Şu an bir maçı eksik Trabzonspor'un 2 puan arkasından gelen Aslan, 30. haftada bordo-mavili rakibini Türk Telekom'da ağırlayacak.G.SARAY, Yeni Malatya maçını kazandı ancak Lemina'yı kaybetti.Gabonlu ön libero, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Dün MR'ı çekilen Lemina için kulüpaçıklamasını yaptı. Lemina'nın sahalara dönüşünün 3 haftayı bulabileceği belirtiliyor.YILLIK 3.5 milyon TL garanti ücretle, Galatasaray'ın en düşük maliyetli oyuncularından olan Adem Büyük takıma en fazla skor katkısı yapan isim oldu. 3 kulvarda 9 gole imza atan 32 yaşındaki forvetin, sezon başında Mustafa Pektemek'e tercih edildiği öğrenildi. Beşiktaş'tan ayrılan ve serbest kalan Pektemek için Galatasaray ihtimali vardı ancak Fatih Terim'in yerli forvette son kararı Adem Büyük oldu. Terim'i yanıltmayan Adem, flaş transfer Falcao'dan çok daha fazla katkı sağladı. Kasımpaşa'da tutunamayan Mustafa Pektemek ise ara transferde Alanyaspor'un yolunu tuttu.G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'e son iki sezonda Tahkim Kurulu 10+4+3 olmak üzere 17 maç ceza vermişti. Kupadaki Alanyaspor rövanşından sonra PFDK'ya sevk edilen Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'a 2 maç ceza çıktı. Şaş son 2 sezonda 8+8+2 olmak üzere 18 maçta cezalı duruma düştü. Terim'den fazla ceza alan Şaş, Kadıköy'de yok.