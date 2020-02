Borussia Dortmund, Emre Can'ı transfer etti

Borussia Dortmund, 31 Ocak tarihinde Emre Can'ı Juventus'tan 1 milyon Euro bedelle kiralamıştı.

Alman ekibiyle 3 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu 1 gol attı.

Borussia Dortmund bugün yaptığı açıklama ile Emre Can'ın 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve yıldız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

