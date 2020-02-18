Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Borussia Dortmund, Emre Can'ı transfer etti

, 'ı transfer etti

ekibi (Bundesliga) , Türk asıllı Alman oyuncu Emre Mor'un 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun ödenerek yıldız oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 21:35 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 21:51 ABONE OL
Borussia Dortmund, Emre Can'ı transfer etti

Borussia Dortmund, 31 Ocak tarihinde Emre Can'ı Juventus'tan 1 milyon Euro bedelle kiralamıştı.

Alman ekibiyle 3 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu 1 gol attı.

Borussia Dortmund bugün yaptığı açıklama ile Emre Can'ın 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve yıldız oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Borussia Dortmund, Emre Can'ı transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN