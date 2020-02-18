CEV Şampiyonlar Ligi: VakıfBank, üst üste 11. kez çeyrek finalde

VakıfBank, grubunu 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. VakıfBank, üst üste 11. kez Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Wim Cambre (Belçika)

VakıfBank: Ognjenovic, Gabriela Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge)

Lokomotiv Kaliningrad: Kurilo, Zaytseva, Cleger, Kosheleva, Podskalnaia, Drca, (Iurinskaia, Orlova, Voronkova, Galkina)

Setler: 25-22, 25-11, 25-18

Süre: 68 dakika (26, 19, 23)