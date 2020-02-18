Çılgın maç G.Antep’in!

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep FK'nın evinde Çaykur Rize'yi ağırladığı maç ilginç olaylara sahne oldu. İlk yarı golsüz sona ererken, ikinci yarı bol aksiyonlu geçti. 52. dakikada ev sahibi ekip Sousa'nın golüyle 1-0 öne geçti.Ancak Muhammet Demir, topu üst direğe nişanladı. 61'de top Talbi'nin eline çarpınca hakem Ali Palabıyık bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Teknik direktör Sumudica, kullanmasını istememesine rağmen yine topun başına geçen Muhammet Demir, meşin yuvarlağı direğin üstünden dışarıya gönderdi.ardından geri gelip iki penaltıyı da harcayan futbolcusunu oyundan aldı. 90'da Djilobodji kafayla topu ağlara gönderip takımını rahatlattı.