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'de derbi hazırlıkları devam etti

, 'in 23. haftasında evinde oynayacağı derbisinin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 18.2.2020 16:05 ABONE OL
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan hücum savunma organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti
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