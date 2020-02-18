Hesabı kapattı

BUGÜN NELER OLDU

igin 2. yarısında oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, ilk yarıda puan kaybettiği takımlara ikinci devrede acımadı. Sezonun ilk yarısındadaha sonra da sahasındaFırtına, bu beraberlik serisinin ardından ise Sivasspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Bordo mavilitakım ligin ikinci yarısında ise bu takımlara karşı bambaşka bir görüntü ortaya koydu. Bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısında