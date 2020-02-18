Hesabı kapattı

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igin 2. yarısında oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, ilk yarıda puan kaybettiği takımlara ikinci devrede acımadı. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1,
daha sonra da sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalmıştı.
Fırtına, bu beraberlik serisinin ardından ise Sivasspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Bordo mavilitakım ligin ikinci yarısında ise bu takımlara karşı bambaşka bir görüntü ortaya koydu. Bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1 ve G.Birliği'ni de 2-0 mağlup ettikten sonra Sivasspor maçından da 2-1'lik galibiyetle ayrılarak seriden kayıpsız çıkmayı başardı.