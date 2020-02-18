Karaçam bıraktı iddiası

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BUGÜN NELER OLDU

sahada yaşadığı sıkıntıların ardından dün yönetimden gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü.görevden istifa ettiği haberleri hızla yayıldı. Karaçam'ınve fiili olarak görevini bıraktığı ileri sürüldü. Ancak kısa süre içerisinden resmi siteden açıklama geldi. Haberin tamamen gerçek dışı olduğu belirtilirken "Taraftarımızdan ricamız kulübümüzün saha içi ve dışında ciddi mücadele verdiği,asılsız haberlere itibar etmemeleridir" ifadeleri kullanıldı.Başkan Ali Koç, geçtiğimiz hafta ertelediği konuşmasını yarın saat 16.00'da yapacak. Basın toplantısı duyurusunda yazar ve yorumcuların da davetli olduğu bildirildi.