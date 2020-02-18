Karaçam bıraktı iddiası

Fenerbahçe'nın
sahada yaşadığı sıkıntıların ardından dün yönetimden gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü. Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam'ın
görevden istifa ettiği haberleri hızla yayıldı. Karaçam'ın kulüpteki odasını boşalttığı
ve fiili olarak görevini bıraktığı ileri sürüldü. Ancak kısa süre içerisinden resmi siteden açıklama geldi. Haberin tamamen gerçek dışı olduğu belirtilirken "Taraftarımızdan ricamız kulübümüzün saha içi ve dışında ciddi mücadele verdiği, kritik dönemden geçtiği bu süreçte gözle görülür bir şekilde artan
asılsız haberlere itibar etmemeleridir" ifadeleri kullanıldı.
KOÇ YARIN KONUŞACAK
Başkan Ali Koç, geçtiğimiz hafta ertelediği konuşmasını yarın saat 16.00'da yapacak. Basın toplantısı duyurusunda yazar ve yorumcuların da davetli olduğu bildirildi.