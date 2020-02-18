Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Karaçam bıraktı iddiası

Karaçam bıraktı iddiası

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Karaçam bıraktı iddiası
Fenerbahçe'nın sahada yaşadığı sıkıntıların ardından dün yönetimden gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü. Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam'ın görevden istifa ettiği haberleri hızla yayıldı. Karaçam'ın kulüpteki odasını boşalttığı ve fiili olarak görevini bıraktığı ileri sürüldü. Ancak kısa süre içerisinden resmi siteden açıklama geldi. Haberin tamamen gerçek dışı olduğu belirtilirken "Taraftarımızdan ricamız kulübümüzün saha içi ve dışında ciddi mücadele verdiği, kritik dönemden geçtiği bu süreçte gözle görülür bir şekilde artan asılsız haberlere itibar etmemeleridir" ifadeleri kullanıldı.

KOÇ YARIN KONUŞACAK
Başkan Ali Koç, geçtiğimiz hafta ertelediği konuşmasını yarın saat 16.00'da yapacak. Basın toplantısı duyurusunda yazar ve yorumcuların da davetli olduğu bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaçam bıraktı iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN