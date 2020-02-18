Sinan paşa!

BUGÜN NELER OLDU

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Antalyaspor, evinde Kasımpaşa'yı 3-1 yenerken, kritik bir galibiyet aldı.İlk yarı golsüz kapanırken, 53'te Güney ekibi Jahovic'le perdeyi açtı. 59'da Sinan Gümüş, sol çaprazdan fileleri havalandırdı. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol daha sonra VAR kararıyla incelendi ve geçerli sayıldı.Paşa'nın tek golü, 74'te Aytaç'tan geldi.