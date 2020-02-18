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Sinan paşa!

Korku tünelinden çıkmak isteyen iki takımın mücadelesinde Güney temsilcisi, Jahovic ve Sinan Gümüş’le (2) altın değerinde 3 puan aldı

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Antalyaspor, evinde Kasımpaşa'yı 3-1 yenerken, kritik bir galibiyet aldı. Ligde 6 maçtır kazanamayan İstanbul ekibi ise dün de hüsran yaşayınca ateş hattından kurtulamadı. İlk yarı golsüz kapanırken, 53'te Güney ekibi Jahovic'le perdeyi açtı. 59'da Sinan Gümüş, sol çaprazdan fileleri havalandırdı. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol daha sonra VAR kararıyla incelendi ve geçerli sayıldı. Devre arasında takıma katılan Sinan Gümüş, 62'de bir kez daha sahne alıp farkı üçe çıkardı: 3-0. Paşa'nın tek golü, 74'te Aytaç'tan geldi.
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Sinan paşa!
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