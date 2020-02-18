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Stanislav Çerçesov - maçını izledi

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, ile arasında oynanan maçını tribünden izledi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 18.2.2020 16:04 ABONE OL
Stanislav Çerçesov Antalyaspor - Kasımpaşa maçını izledi
Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan Süper Lig maçını tribünden izledi.

Rusya Milli Takımı'nın son Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamasını sağlayarak önemli bir başarı elde eden Teknik Direktör Stanislav Çerçesov, Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadeleyi yardımcılarıyla birlikte izledi. Antalya Stadyumu'nda oynanan ve Antalyasapor'un 3-1 kazandığı maçı takip eden Çerçesov'un çektirdiği fotoğraf, Rusya Milli Takım resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Ayrıca deneyimli çalıştırıcının, Antalyaspor'da top koşturan Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov'u izlediği bilgisi de paylaşıldı.
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Stanislav Çerçesov Antalyaspor - Kasımpaşa maçını izledi
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