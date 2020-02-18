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-Salzburg maçında görevlendirdi

, hakem 'a UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 'nın ile 'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak maçta görev verdi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 18.2.2020 13:11 ABONE OL
UEFA Ali Palabıyık'ı Eintracht Frankfurt-Salzburg maçında görevlendirdi

UEFA, hakem Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak maçta görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev alacak.

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UEFA Ali Palabıyık'ı Eintracht Frankfurt-Salzburg maçında görevlendirdi
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