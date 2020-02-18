VAR, Avrupa Ligi’nde de başlıyor

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Şampiyonlar Ligi'nde kullanılan VAR sistemi, bundan böyle UEFA Avrupa Ligi maçlarında da uygulanacak. UEFA tarafından yapılan resmi açıklamada, 20 Şubat'ta başlayacak olan son 32 tur maçlarında VAR sisteminin devreye gireceği bildirildi. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Rosetti, "VAR, futbol için çok önemli bir proje. Artık Avrupa Ligi'nde de VAR sistemi olacağı için mutluyum. Bu önemli maçlarda hakemlerin doğru karar almaları için önemli bir yardım olacak. VAR sadece tartışmalı pozisyonlar için değil, açık ve bariz hatalar içindir aynı zamanda" dedi.