Başarının sırrı inanç&takım ruhu

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda üst üste aldığı galibiyetlerle bir maç eksiğine rağmen zirveye yerleşenBu hafta Beşiktaş karşılaşmasını da kazanması halinde büyük avantaj elde edecek olan bordo-mavililerin, yakaladığı başarının arkasında yatan önemli etkenler var.Transferde ince eleyip sık dokuyan yönetim, az maliyetle önemli isimleri aldı. Başta Sörloth olmak üzere gelen oyuncular takıma uyum sağladı.Trabzonspor'un Hüseyin Avni Aker'de oynadığı maçlarda maksimum seyirci sayısı 20 bin olurken, Akyazı'da bu rakam 40 binleri buldu.Tribünde en fazla kadın seyirci sayısına sahip olanKulübün Bankanlar Birliği ile yaptığı anlaşmanın ardından oyuncu ödemelerini aksatmaması, oyuncuların motivasyonu artırdı.Takım içinde aile ortamı vurgusu ön plana çıkarıldı. Şampiyonluk hedefinde birleşenKaptan Sosa da sadece yabancılarla değil tüm oyuncu grubuyla yakından ilgilendi.Takımın en önemli silahlarından biri ise rakibe duyduğu saygı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir,diyerek, oyuncularına bir maçı oynamadan asla diğerini düşünmemeleri konusunda sürekli uyarılarda bulundu.Yoğun maç temposunda hem oyuncular hem teknik heyet hem de taraftarlar büyük bir özveri gösterdi.Fırtına'nın zirve yürüyüşünde bu inancın çok büyük etkisi oldu.

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