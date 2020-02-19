Beşiktaş'a 17'lik Nijeryalı golcü

Önümüzdeki sezon yeniden yapılanacak olan Beşiktaş, şimdiden genç isimleri transfer etmek için harekete geçti.

Siyah-beyazlı ekibin ilk hamlesi ise Goddosky'nin 17 yaşındaki futbolcusu Andone Jacob. Deneme amaçlı İstanbul'a getirilen Nijeryalı oyuncu, Sergen Yalçın'ın istediği doğrultusunda A takımla antrenmanlara çıktı. 47 yaşındaki teknik adamdan tam not alan Jacob orta saha ve forvet bölgesinde görev yapıyor.



Radyospor'un sorularını yanıtlayan menajer Mithat Halis, oyuncuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Oyuncu Beşiktaş'ta banko oynar. Jacob bir hafta önce Nijerya karmasıyla birlikte Antalya'daydı. Orada herkesin dikkatini çekti. 32 numaralı formasıyla hepimizi büyüledi. Çok hızlı ve yetenekli bir oyuncu. Beşiktaş'a büyük bir potansiyel olarak tavsiye edilmiş."

Genç Nijeryalı futbolcunun özelliklerine değinen Halis, "Orta sahada, hücum hattında ve kanatlarda oynayabiliyor. Beşiktaş A takımında rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu. Antalya'da Ukrayna takımına karşı bir maç yaptılar. Zorlu bir rakibe karşı oynamasına rağmen harika oynadı. Beşiktaş'ta Diaby ve N'Koudou'dan da çok daha iyi bir oyuncu" şeklinde konuştu.