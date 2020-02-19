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Bursasporlu futbolculardan lösemi tedavisi gören çocuğa hastanede ziyaret

Bursasporlu futbolcular, lösemi tedavisi gören 13 yaşındaki 'u hastanede ziyaret etti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 19.2.2020 22:28 ABONE OL
Bursasporlu futbolculardan lösemi tedavisi gören çocuğa hastanede ziyaret

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takım kaptanı Selçuk Şahin ile futbolcular Anıl Karaer, Kubilay Kanatsızkuş ve Emirhan Aydoğan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde lösemi tedavisi gören Bursaspor taraftarı Batuhan Coşkun'a ziyarette bulundu.

Ailesiyle sohbet eden futbolcular, Batuhan'a forma hediye etti.

Selçuk Şahin, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Kardeşimize biraz da olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Onun mutluluğu ve sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli. İnşallah Batuhan şampiyonluk maçında yanımızda olacak." ifadelerini kullandı.

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Bursasporlu futbolculardan lösemi tedavisi gören çocuğa hastanede ziyaret
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