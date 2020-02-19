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Denizlispor 'la anlaştı

Süper Lig'de geçen hafta evinde Hes Kablo 'a 1-0 yenilip 'le yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, yeni çalıştırıcısını belirledi. Yeşil-siyahlı yönetim son olarak bu sezon Kayserispor'u çalıştıran teknik direktör 'la anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 19.2.2020 10:36 ABONE OL
Denizlispor Bülent Uygun'la anlaştı

Özdilek'in ayrılmasının ardından birçok teknik adamla temasa geçen ve Hikmet Karaman'la anlaşma aşamasına gelen Denizlispor'un, son anda rotayı Uygun'a çevirdiği ve 48 yaşındaki teknik adamla en kısa zamanda resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyeriye 2008 yılında Demir Grup Sivasspor'da başlayan deneyimli çalıştırıcı, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve Kayserispor'da görev yaptı. Yurt dışı tecrübesi de olan Uygun, Katar ekipleri Umm Salal, Al Gharafa ve Al Rayyan'ın dümenine geçti.
Öte yandan ligde pazartesi günü Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Ege ekibi, hazırlıklarını antrenör Levent Kartop yönetiminde sürdürdü. Antrenmana tedavileri devam eden orta saha Onazi ile sağ bek Lopes katılmadı.

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Denizlispor Bülent Uygun'la anlaştı
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