Ersun Yanal'dan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün futbolcularına derbiye yönelik bir konuşma yaptı. Galatasaray maçı için "Hayatın kendisi" tanımını yapan Yanal, ligdeki konumlarının bu karşılaşmaya en ufak etkisinin olmayacağını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması gerekiyor. Kadıköy'deki yenilmezlik serisini galibiyetle sürdüreceğiz. Taraftarımız hep arkamızda. Biz iyi bir takımız. Galatasaray'ı yenerek bunu bir kez daha gösterelim"
ifadelerini kullandı.
BU GALİBİYET CV'NİZDE OLMALI
Yanal, yabancı futbolculara ise derbiyle ilgili şu sözleri hitap etti: "Bu derbiyi kazanmak her oyuncunun CV'sinde önemli yer tutar. Yüzyılı aşkın bir rekabetten bahsediyoruz.
Dünyada bunun çok örneği yok. Her iki tarafın da en yukarıyı hedeflediği maçlar dünyada bile sayılıdır. 20 yıl önce gol atmış, asist yapmış, iyi performans göstermiş oyuncular hâlâ hatırlanıyor. Tarihin bir parçası olacaksınız. Pazar akşamı bu bilinçle sahada olun.
Kendinizi mental olarak buna göre hazırlayın."
TAKIMIN BAŞINDAYDI
Sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de, takım içinde sorunlar olduğu iddiaları da gündemde… Ankaragücü maçı sonrası "Geleceğimin ne olacağını bilmiyorum" diyerek takımla helalleşen, önceki gün yapılan idmana çıkmayan teknik direktör Ersun Yanal dün ise takımın başındaydı.
SADECE BEŞİKTAŞ
F.Bahçe, bu sezon 3 büyük rakibi ile oynadığı maçlarda sadece Beşiktaş'ı yendi. 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
F.Bahçe-Trabzon 1-1
G.Saray-F.Bahçe 0-0
F.Bahçe-Beşiktaş 3-1
Trabzon-F.Bahçe 2-1
KAPTAN EMRE BELÖZOĞLU SAHA DIŞI GÖREVDE
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, pazar günkü mücadelede sakatlığı nedeniyle görev alamayacak.
Emre, buna rağmen zorlu 90 dakika için tesislerde
bire bir sohbetlerle takımı mücadeleye hazırlıyor. 39
yaşındaki oyuncu, her futbolcuyla
tek tek görüşüp tedavi ve antrenmanlara eksiksiz katılma talimatı
verdi. Kaptan ayrıca mücadeleye
kadar dinlenme ve uyku saatlerinde hassas olunması
gerektiğini belirtti.
Tecrübli futbolcu, pazar
günü kazanmaları halinde yeni bir başlangıç olacağını, şampiyonluk yolunda hiçbir şeyin bitmediğini
ifade etti.