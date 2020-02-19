Ersun Yanal'dan Galatasaray maçı öncesi motivasyon konuşması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün futbolcularına derbiye yönelik bir konuşma yaptı. Galatasaray maçı için "Hayatın kendisi" tanımını yapan Yanal, ligdeki konumlarının bu karşılaşmaya en ufak etkisinin olmayacağını söyledi. Tecrübeli teknik adam,ifadelerini kullandı.Yanal, yabancı futbolculara ise derbiyle ilgili şu sözleri hitap etti:Dünyada bunun çok örneği yok. Her iki tarafın da en yukarıyı hedeflediği maçlar dünyada bile sayılıdır. 20 yıl önce gol atmış, asist yapmış, iyi performans göstermiş oyuncular hâlâ hatırlanıyor.Kendinizi mental olarak buna göre hazırlayın."Sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de, takım içinde sorunlar olduğu iddiaları da gündemde… Ankaragücü maçı sonrası "Geleceğimin ne olacağını bilmiyorum" diyerek takımla helalleşen, önceki gün yapılan idmana çıkmayan teknik direktör Ersun Yanal dün ise takımın başındaydı.F.Bahçe, bu sezon 3 büyük rakibi ile oynadığı maçlarda sadece Beşiktaş'ı yendi. 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.F.Bahçe-Trabzon 1-1G.Saray-F.Bahçe 0-0F.Bahçe-Beşiktaş 3-1Trabzon-F.Bahçe 2-1Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu,Emre, buna rağmen zorlu 90 dakika için tesislerdebire bir sohbetlerle takımı mücadeleye hazırlıyor. 39yaşındaki oyuncu, her futbolcuylatek tek görüşüpverdi. Kaptan ayrıca mücadeleyekadargerektiğini belirtti.Tecrübli futbolcu, pazargünüifade etti.

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