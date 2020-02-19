İki kıtayı birleştiren top!

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İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

Ligi finali için geri sayım başladı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final karşılaşması için stat yenilenirken, organizasyon için özel ürünler de ortaya çıkmaya başladı. 30 Mayıs Cumartesi günü oynanacak mücadele için özel olarak üretilen topun üzerinelogosu eklendi. Adidas tarafından üretilen topun üzerinde Avrupa ve Asya'yı bir köprüyle birleştiren İstanbul haritası sanatsal bir çizimle yansıtıldı. "İstanbul 20" üzerindekitonlarından esinlenerek üretildi.