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, 'dan kiraladığı Alman kaleci 'la yollarını ayırma kararı aldı. Geldiği günden beri gösterdiği kötü performansla camianın tepkisini çeken deneyimli eldivenin kiralık sözleşmesi uzatılmayacak. 26 yaşındaki kalecinin yerine, 'de yedek kalan kadroya katılacak.

Giriş Tarihi: 19.2.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 14:49 ABONE OL
Loris Karius gidiyor Volkan Babacan geliyor

Liverpool'un Real Madrid'e yenildiği Şampiyonlar Ligi finali maçında büyük hatalar yaparak karşılaşmaya damga vuran Loris Karius'un kariyeri her geçen gün kötüye gidiyor. 2018 yılının yaz transfer döneminde İngiliz ekibinden Beşiktaş'a 2 yıl kiralık gelen Alman kaleci, sezon sonunda siyah-beyazlı takımdan gönderilecek.

Haziran ayında kiralık sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki deneyimli eldiven, geldiği günden beri yediği hatalı gollerle Beşiktaş'a büyük kayıplar yaşattı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayını alan siyah-beyazlı yönetim, Karius'la yola devam etmemem kararı aldı.

Beşiktaş, Karius'un boşluğunu Medipol Başakşehir'de yedek kalan Volkan Babacan'la dolduracak. Milli kaleci Mert Günok'a formayı kaptıran 31 yaşındaki isim, bu sezon Süper Lig'de hiç süre alamadı. Babacan, sadece Türkiye Kupası'nda 4 maçta oynadı.

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, Volkan Babacan'la önümüzdeki günlerde söz keserek tecrübeli file bekçisini transfer edecek.

2014'ten bu yana Başakşehir forması giyen tecrübeli file bekçisi, 6 sezonda 161 karşılaşmada görev yaptı. Başakşehir'deki başarılı görüntüsü sonrasında bir dönem A Milli Takım'ın kalesini de koruyan Volkan, 35 karşılaşmada görev yapmıştı.

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Loris Karius gidiyor Volkan Babacan geliyor
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