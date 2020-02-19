Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk'tan ülke puanı vurgusu

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Okan Buruk ülke puanı için turu geçmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Avrupa kupalarında kalan tek takımız. Bundan sonraki seneler için Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için ülke puanı önemli. Bunu çok önemsiyoruz. Ülkemizi bu sırada tutmak istiyoruz. Bunun için turu geçmeliyiz."

"Türkiye Ligi, en çekişmeli sezonlarından birini yaşıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da yarışlarını sürdürüyor. Çok daha zor bir lig yaşanıyor ve bu da kaliteyi artırıyor. Bizim de hedefimiz lig şampiyonluğunu yaşamak."

"Bunun için hem ben hem de oyuncularım çok çalışıyoruz. Onlara da çok inanıyorum. Ayrı bir tarih yazmak istiyoruz. Başakşehir tarihinde ilk kez Avrupa'da gruplardan çıktı, burası bir tarih. Türkiye Ligi'nde de tarih yazmak istiyoruz."

"Bu sene ilk defa Avrupa Ligi'nde oynayan teknik adamım. Gruplardan çıkmak büyük bir başarıydı. Benim ve oyuncularım için bu turu geçmek geleceğimiz için çok önemli. Tek hedefimiz buradan avantajla dönmek."

"Bu maçta ne olursa olsun ikinci maçta her şey belli olacak ama ne olursa olsun umarım kendimiz için de bir tarih yazma şansımız olur."

"Sporting'in gruplardaki performansı oldukça etkileyici. Son haftalardaki performanslarının ilk yarıdaki performansları gibi olmadığını söyleyebiliriz. Son 2 dış saha maçını kazanan bir takımız biz de Avrupa'da. Buraya da kazanmak için geldik."