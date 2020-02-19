Antalyaspor'un devre arasında İtalya'nın Genoa takımından kadrosuna kattığı Sinan Gümüş, kısa sürede takıma alışarak formayı kaptı. Gümüş, gösterdiği performansla da herkesin takdirini topladı.

Bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkan Sinan, takımına 3 gol ile katkı sağladı. Sağ açık ve forvet arkası mevkiilerinde oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu, Kayserispor deplasmanında penaltıdan takımının ilk golünü attı. Gollerini sürdüren Sinan Gümüş, Antalyaspor'un mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı Kasımpaşa maçında attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu. Sinan Gümüş, 4 maçta attığı 3 kritik golle takımına 4 puan kazandırdı.



Sinan Gümüş, deplasmanda karşılaşacakları Yeni Malatyaspor karşısında da takımının en büyük kozu olacak.