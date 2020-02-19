UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan devam edecek! UEFA eşleşmeleri…

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu başlıyor. 32 takımın mücadele edeceği bu turda, rakiplerini elemeyi başaran takımlar son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanacak.
TEK TEMSİLCİMİZ BAŞAKŞEHİR
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ülkemizi temsil edecek tek takım Medipol Başakşehir. Temsilcimiz, Roma, M'gladbach ve Wolfsberger takımlarının olduğu gruptan lider olarak çıktı ve son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşti. Temsilcimiz, eşleşmenin ilk maçını deplasmanda oynayacak. José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20:55'te başlayacak ve beIN Sports Haber'de yayınlanacak.
AVRUPA'DA 27'NCİ SINAV
Başakşehir, yarın oynayacağı Sporting CP mücadelesi ile Avrupa'da 27'nci sınavına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken bu maçlarda 26 gol atıp kalesinde 38 gol gördü.
OKAN BURUK İLE AVRUPA'DA 9'UNCU KARŞILAŞMA
İstanbul Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 9'uncu karşılaşmasına çıkacak. Buruk yönetiminde oynanan 8 mücadeleden 2'si Şampiyonlar Ligi ön elemesi, geriye kalan 6 karşılaşma ise UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesiydi. İstanbul ekibi, bu 8 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 4 de mağlubiyet aldı. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Yunanistan'ın Olympiacos ekibine 2 maçta da kaybederken, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynadığı maçlarda ise şu skorları elde etti:
Roma - İstanbul Başakşehir: 4-0
İstanbul Başakşehir - Mönchengladbach: 1-1
İstanbul Başakşehir - Wolfsberger: 1-0
Wolfsberger - İstanbul Başakşehir: 0-3
İstanbul Başakşehir - Roma: 0-3
Mönchengladbach - İstanbul Başakşehir: 1-2
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DİĞER EŞLEŞMELER
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)
20.55 Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)
20.55 Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya)
20.55 Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya)
20.55 Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda)
20.55 Sporting Lizbon (Portekiz) - İstanbul Başakşehir
23.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)
23.00 Roma (İtalya) - Gent (Belçika)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)
23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)
23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya)
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GOL KRALLIĞI YARIŞI
Alfredo Morelos – 14 gol
Danel Sinani – 9 gol
Raul Jimenez – 9 gol
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ASİST KRALLIĞI YARIŞI
B. Barišić 4
B. Saka 4
Galeno 4
O. Idrissi 4
Sequeira 4
Wanderson 4
UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR
Sevilla 5 Kez
Atlético Madrid 3 Kez
Liverpool 3 Kez
FC Internazionale 3 Kez
Juventus 3 Kez UEFA'DAN MANCHESTER CİTY'E MEN! TÜRK KULÜPLERİ...
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE EN ÇOK GOL ATAN İSİMLER
Henrik Larsson 40
Klaas-Jan Huntelaar 34
Radamel Falcao 31
Dieter Müller 29
Shota Arveladze 27
Alessandro Altobelli 25
Mladen Petrić 24
Claudio Pizarro 24
Jupp Heynckes 23
Martin Chivers 22
Dennis Bergkamp 22