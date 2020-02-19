UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan devam edecek! UEFA eşleşmeleri…

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu başlıyor. 32 takımın mücadele edeceği bu turda, rakiplerini elemeyi başaran takımlar son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanacak.



TEK TEMSİLCİMİZ BAŞAKŞEHİR

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ülkemizi temsil edecek tek takım Medipol Başakşehir. Temsilcimiz, Roma, M'gladbach ve Wolfsberger takımlarının olduğu gruptan lider olarak çıktı ve son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşti. Temsilcimiz, eşleşmenin ilk maçını deplasmanda oynayacak. José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 20:55'te başlayacak ve beIN Sports Haber'de yayınlanacak.



AVRUPA'DA 27'NCİ SINAV

Başakşehir, yarın oynayacağı Sporting CP mücadelesi ile Avrupa'da 27'nci sınavına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken bu maçlarda 26 gol atıp kalesinde 38 gol gördü.

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OKAN BURUK İLE AVRUPA'DA 9'UNCU KARŞILAŞMA

İstanbul Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 9'uncu karşılaşmasına çıkacak. Buruk yönetiminde oynanan 8 mücadeleden 2'si Şampiyonlar Ligi ön elemesi, geriye kalan 6 karşılaşma ise UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesiydi. İstanbul ekibi, bu 8 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 4 de mağlubiyet aldı. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Yunanistan'ın Olympiacos ekibine 2 maçta da kaybederken, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynadığı maçlarda ise şu skorları elde etti:

Roma - İstanbul Başakşehir: 4-0

İstanbul Başakşehir - Mönchengladbach: 1-1

İstanbul Başakşehir - Wolfsberger: 1-0

Wolfsberger - İstanbul Başakşehir: 0-3

İstanbul Başakşehir - Roma: 0-3

Mönchengladbach - İstanbul Başakşehir: 1-2

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UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DİĞER EŞLEŞMELER

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)

20.55 Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)

20.55 Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya)

20.55 Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya)

20.55 Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda)

20.55 Sporting Lizbon (Portekiz) - İstanbul Başakşehir

23.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)

23.00 Roma (İtalya) - Gent (Belçika)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)

23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)

23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya)

İKİ KITAYI BİRLEŞTİREN TOP!

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GOL KRALLIĞI YARIŞI

Alfredo Morelos – 14 gol

Danel Sinani – 9 gol

Raul Jimenez – 9 gol



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ASİST KRALLIĞI YARIŞI

B. Barišić 4

B. Saka 4

Galeno 4

O. Idrissi 4

Sequeira 4

Wanderson 4



UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR

Sevilla 5 Kez

Atlético Madrid 3 Kez

Liverpool 3 Kez

FC Internazionale 3 Kez

Juventus 3 Kez UEFA'DAN MANCHESTER CİTY'E MEN! TÜRK KULÜPLERİ...

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE EN ÇOK GOL ATAN İSİMLER

Henrik Larsson 40

Klaas-Jan Huntelaar 34

Radamel Falcao 31

Dieter Müller 29

Shota Arveladze 27

Alessandro Altobelli 25

Mladen Petrić 24

Claudio Pizarro 24

Jupp Heynckes 23

Martin Chivers 22

Dennis Bergkamp 22