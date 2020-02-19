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patlamaya hazır

Süper Lig’in son üç haftasında ‘Suskunlar’ı oynayan gol özlemini bitirip ‘Gerçek Fenerbahçeli’ olabilmek için mücadelesini bekli

Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
Vedat Muriqi patlamaya hazır
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gidip gelen Vedat Muriqi, kritik derbide sessizliğini bozmak istiyor. Son 3 haftadır fileleri havalandıramayan Kosovalı golcü, öncesinde forma giydiği 18 maçta 12 gol atıp, 4 de asist yapmıştı. 25 yaşındaki oyuncuyu teknik heyet ve arkadaşları da bu maça hazırlarken, Vedat Muriqi, "Galatasaray'a gol atıp gerçek Fenerbahçeli olacağım" diyerek derbide kendisine olan inancını gösteriyor.

SÜPER LİG'DEKI 12 GOLÜN 9'UNU KADIKÖY'DE ATTI
Yıldız futbolcu taraftarları önünde adeta coşuyor... Çünkü attığı 12 golün 9'u Kadıköy'de geldi. Yıldız oyuncu, evde oynanan Gençlerbirliği ve Kasımpaşa müsabakalarında fileleri ikişer kez havalandırdı. Vedat deplasmanda ise sadece Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve Gaziantep FK maçlarında gol sevinci yaşadı.

İZİNSİZ PANKARTA CEZA
PFDK F.Bahçe'ye Kırklarelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçına çıkarken, TFF'den izin almadan taşıdığı "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartı nedeniyle 24 bin TL para cezası verdi.

MİKROFON BAŞKAN KOÇ'TA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün basının karşısına çıkıyor. Saat 16.00'da 1907 Tribünü'nde yapılacak toplantıya tüm gazeteciler ve yorumcuları davet eden Koç'un özellikle hakem hataları, Ersun Yanal'ın durumu ve yönetici Burhan Karaçam'ın görevi bıraktığı yönündeki iddialar konusunda önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

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Vedat Muriqi patlamaya hazır
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