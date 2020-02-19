Vedat Muriqi patlamaya hazır

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gidip gelen Vedat Muriqi, kritik derbide sessizliğini bozmak istiyor. Son 3 haftadır fileleri havalandıramayan Kosovalı golcü,25 yaşındaki oyuncuyu teknik heyet ve arkadaşları da bu maça hazırlarken, Vedat Muriqi,diyerek derbide kendisine olan inancını gösteriyor.Yıldız futbolcu taraftarları önünde adeta coşuyor... Çünkü attığı 12 golün 9'u Kadıköy'de geldi. Yıldız oyuncu, evde oynananVedat deplasmanda ise sadece Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve Gaziantep FK maçlarında gol sevinci yaşadı.PFDK F.Bahçe'ye Kırklarelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçına çıkarken, TFF'den izin almadan taşıdığı" pankartı nedeniyleverdi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün basının karşısına çıkıyor. Saat 16.00'da 1907 Tribünü'nde yapılacak toplantıya tüm gazeteciler ve yorumcuları davet eden Koç'un özellikle hakem hataları,önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

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