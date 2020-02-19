Süper Lig'de gözler Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. 23 Şubat Pazar akşamı ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği müthiş mücadele öncesinde iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor.

Zorlu mücadelede yardımcı antrenörlere de büyük iş düşüyor. Derbilerin havasını daha önce yaşamış isimler oyuncuları motive etmek için ekstra mesai harcıyor. Fenerbahçe'de bu görevi üstlenen isim ise Volkan Demirel.

Futbolu bıraktıktan sonra Ersun Yanal'ın ekibine katılan Demirel, kaptan Ozan Tufan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Milliyet'in haberine göre 38 yaşındaki antrenör, Ozan'dan Beşiktaş maçında olduğu gibi yine sorumluluk alıp takıma liderlik etmesini istedi.

Emre Belözoğlu'nun yokluğunda milli futbolcunun ön plana çıkması gerektiğini ifade eden Volkan Demirel, "Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki derbilerde psikolojik üstünlük hep bizde, bunu unutma. Isınmaya çıktığımız andan itibaren bu üstünlüğü rakibe de yansıtmak gerek. Taraftarla takım bütünleşirse derbide tüm kontrolü alırız." şeklinde konuştu.

Cezalı Gustavo ve sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun yokluğunda orta sahanın yükünü Ozan Tufan çekecek. Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'la oynanan derbide Ozan Tufan 1 gol atmış, oynadığı futbolla da mücadelenin yıldızı olmuştu.