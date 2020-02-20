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Bazı şeyler hiç değişmez!

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Bazı şeyler hiç değişmez!
Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, derbi öncesi dün öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından yeni transfer Falette'in 28. yaş günü kutlanırken, kaptan Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. Emre, "Camiamızın da bildiği gibi bu maçlardan sonra toparlanıyoruz. Taraftarımızı üzmeden evlerine göndereceğiz" dedi. Ozan ise "Değişmeyen şeyler var, bunu herkes biliyor. İnşallah pazar günü de bazı şeyler değişmeyecek, aynı kalacak. Serüven devam edecek" diye konuştu.

Ekstra prim yok
EKONOMIK açıdan zor bir dönemden geçen Fenerbahçe'de derbi öncesi yönetimden futbolculara kötü haber geldi. Başkan Ali Koç ve ekibinin tüm derbilerde olduğu gibi Galatasaray galibiyetine ekstra prim vermeyi düşünmediği belirtildi.
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