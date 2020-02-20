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, ile kazandı! Rangers 3 - 2 (MAÇ SONUCU)

Steve Gerrard yönetimindeki İskoçya ekibi , son 32 turu ilk maçında 2-0 geriye düşmesine karşın 'nin yıldızlaştığı maçta evinde 'yı 3-2 mağlup ederek avantaj yakalayan taraf oldu. Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis attığı 2 golle maça damga vuran isim oldu.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 00:58 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 02:03 ABONE OL
Rangers, Ianis Hagi ile kazandı! Rangers 3 - 2 Braga MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İskoç ekibi Rangers, Portekiz temsilcisi Bragayı konuk etti.

TSİ 23.00'de başlayan ve Ibrox Park'ta oynanan maçta Rangers 2-0 geriye düşmesine karşın rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 67. ve 82. dakikalarda Ianis Hagi ile 75. dakikada Joe Aribo attılar.

Braga'nın golleri ise 11. dakikada Fransergio ve 59. dakikada Abel Ruiz'den geldi.

Rövanş maçı 27 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

  • Eintracht Frankfurt: 4 - Salzburg: 1
  • Sporting Lizbon: 3 - Medipol Başakşehir: 1
  • Ludogorets: 0 - Inter: 2
  • Club Brugge: 1 - Manchester United: 1
  • Shakhtar Donetsk: 2 - Benfica: 1
  • Cluj: 1 - Sevilla: 1
  • Kopenhag: 1 - Celtic: 1
  • Getafe: 2 - Ajax: 0
  • Roma: 1 - Gent: 0
  • Wolfsburg: 2 - Malmö: 1
  • AZ Alkmaar: 1 - LASK: 1
  • Olympiakos: 0 - Arsenal: 1
  • APOEL: 0 - Basel: 3
  • Bayer Leverkusen: 2 - Porto: 1
  • Wolverhampton: 4 - Espanyol: 0

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Rangers, Ianis Hagi ile kazandı! Rangers 3 - 2 Braga (MAÇ SONUCU)
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