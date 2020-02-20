Rangers, Ianis Hagi ile kazandı! Rangers 3 - 2 Braga (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İskoç ekibi Rangers, Portekiz temsilcisi Bragayı konuk etti.
TSİ 23.00'de başlayan ve Ibrox Park'ta oynanan maçta Rangers 2-0 geriye düşmesine karşın rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Rangers'a galibiyeti getiren golleri 67. ve 82. dakikalarda Ianis Hagi ile 75. dakikada Joe Aribo attılar.
Braga'nın golleri ise 11. dakikada Fransergio ve 59. dakikada Abel Ruiz'den geldi.
Rövanş maçı 27 Şubat Perşembe günü oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle: