SABAH yazarlarından Fenerbahçe-Galatasaray derbi analizi

SABAH yazarları Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın röntgenini çekti.

GÜRCAN BİLGİÇ: GALATASARAY 10 KİŞİ BİLE YENEMEDİ!

SORU: Fenerbahçe kritik puanlar kaybetti. Galatasaray maçı finale dönüştü. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı kazanabilecek potansiyele sahip mi? Neden?

Bu maçı normal şartlarda değerlendirenler, en büyük yanlışı yapıyorlar. Örnek vereceksek, geçtiğimiz sezon küme düşme hattında çok daha zor durumda olan ve 10 kişi kalmış Fenerbahçe'yi yenemedi Galatasaray. Kadıköy bu karşılaşmada kendi sinerjisini oluşturuyor, bunu takımına yansıtıyor ve rakibi de "hack"liyor. Evet; Fenerbahçe'nin kazanma potansiyeli var. Hayır; Galatasaray için 'o maç, bu maç' değil.

SORU: Son maçların ışığında iki takımı karşılaştırırsak en iyi ve en kötü yanlarını neler olarak görüyorsunuz?

Orta saha direncinde rakibe yanıt veremediklerinde, topu bir anda kalelerinde görüyorlar. İkisinin de ortak zaafı bu. Dolayısı ile orta sahada üstünlük kazanan, mücadelenin de direksiyonuna geçecek. Galatasaray, kalecisi Fernando Muslera ile meydan okuyor rakiplerine. Fenerbahçe ise temposu ve önde oynama arzusu ile. Mental olarak bu kez Fenerbahçe takımı daha önde çıkacak, tıpkı Beşiktaş derbisinde olduğu gibi.

SORU: Maça hakem Halil Umut Meler atandı, yorumunuz nedir?

İki tarafı da yormayacak, saygı ile bakılacak bir hakem olduğunu düşünüyorum. VAR'a gitmekten de çekinmiyor. Bazıları gibi ego sahibi de değil. Tek handikabı var; futbolu bilmiyor. Dolayısıyla özellikle ikili mücadelelerdeki kararlarında problemler yaşanır. Bir özelliği de çok kolay penaltı kararı vermesi. Bu da duran toplarda defans oyuncularının çok dikkatli oynamak zorunda olması demek. Yine de; bu karşılaşmayı VAR hakeminin dikkati ve adaleti yönlendirecek. Çünkü sadece geçtiğimiz haftaki maçlarda taraflardan biri VAR sayesinde penaltıdan kurtuldu, diğeri ise VAR 'kör' olunca, golü yedi.

SORU: Ersun Yanal nasıl bir kadro çıkarmalı. İlk 11 yazar mısınız?

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, derbide 4-3-3'e dönebilir. Çünkü Galatasaray'a önde baskı yapmak istiyor. Bu maçta Gustavo ve Emre'nin pozisyonlarında karar vermekte zorlanacaktır. Ozan ve Tolga'nın yanına Tolgay gelebilir. Yanal'ın sahada oyunu emanet edeceği kalite ve tecrübede Max Kruse dışında bir oyuncu da yok. Bu yüzden gözünü karartmış, vazgeçmeyenlerle oynamak zorunda. Derbide koşmak, mücadele etmek ve rakibi hataya zorlamaktan başka şansı yok çünkü.

LEVENT TÜZEMEN: NE STRES VAR NE DE BASKI!

SORU: Galatasaray hem moralli hem de 6 maçlık serisi bulunuyor. Kadıköy'de kazanma şansı var mı? Neden?

Galatasaray'daki 6 maçlık seri oyunculara moral oldu. Ayrıca G.Saray'ın Kadıköy'e 4 puan önde gitmesi oyuncuların strese girmeden oynamalarını sağlayacaktır. Son 3 sezonda G.Saray, Kadıköy'de kaybetmiyor ve rakibe karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Terim, öğrencilerini öfkelenmemeleri konusunda uyarmalı. G.Saray, yine Kadıköy'de kaybetmeyecek gibi görünüyor ama pozisyon şanssızlığı yaşamaz ve sayısal olarak eksilmez ise kazanma ibresini eline geçirebilir. G.Saray'ın Kadıköy'deki en büyük silahı kazanma alışkanlığı, moral ve baskıdan uzak kalması olacaktır.

SORU: İki takımın en iyi ve en kötü yanlarını neler olarak görüyorsunuz?

Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi beşlisinin savunmadaki uyumu G.Saray için avantaj. F.Bahçe, kaleci Altay ve Serdar Aziz dışında savunma kurgusunda istikrarı yakalayamadı. Adem Büyük, ilk golcü olmamasına rağmen ekstra bir performans sergileyerek G.Saray'ın gol yükünü sırtladı. Ayrıca G.Saray'ın, Onyekuru'nun oynamasıyla birlikte Saracchi ve Mariano'nun katılımıyla ve Emre Akbaba'nın formuyla artık hızlı hücuma çıktığını görüyoruz. Rodrigues'in sakatlığı sonrası F.Bahçe kanatsız kaldı ve oyunu merkezden oynamaya başladı. Yine de Vedat, duran toplarda F.Bahçe'nin en büyük silahı olacak. İki takımın ortak sıkıntısı oyun akılları olan Gustavo ve Lemina'yı kaybetmeleridir. Ancak Lemina'nın özel bir tedavi gördüğünü öğrendim. Eğer yetişirse G.Saray ciddi bir avantaj yakalar.

SORU: Maça hakem Halil Umut Meler atandı, yorumunuz nedir?

Meler, genç ve yetenekli bir hakem. Oyuncularla mükemmel bir iletişimi var. Çok koşuyor ve pozisyonlara yakın oluyor. Ben mükemmel bir maç yöneteceğini düşünüyorum. Yine de en büyük şansının VAR olacağına inanıyorum. Derbide Meler'in VAR'la doğru diyalog kurması birçok sorunun giderilmesini sağlar.

SORU: Adem Büyük formda, Falcao hazır, Lemina yok. Fatih Terim, Adem ile devam etmeli mi? Siz nasıl bir 11 düşünüyorsunuz?

Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi-Seri, Lemina (Ömer Bayram)-Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru-Adem… Bu 11'i yazarken 3 konuya önem veriyorum. 1-Kadro istikrarı. 2-Son 6 maçta 18 gol atıp, 2 gol yiyen defansın uyumu. 3-Adem'in verilen şansı kullanıp golcülüğe bürünmesi... Ama Falcao önemli bir isim. Rakip savunmada ciddi baskı yaratır. Eğer fizik olarak güçlüyse Terim, Falcao'yu tercih edip Adem'i hamle oyuncusu olarak kullanabilir.

4

Fenerbahçe ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanamayan Galatasaray (7 beraberlik, 3 mağlubiyet), bu süreçte rakip filelere sadece dört gol gönderebildi.

5

Fenerbahçe ile G.Saray arasında oynanan son 5 lig maçı eşitlikle tamamlanırken, lig tarihinde iki ekip arasında daha uzun bir beraberlik serisi sadece bir kez yaşandı (Nisan 1963- Mart 1965 arasında altı maç).

10

Galatasaray'ın deplasmanda en az 10 kez oynadığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi F.Bahçe (10G 17B, 35M).