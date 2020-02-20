Sergen Yalçın'ın Kevin Prince Boateng planı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçı için yeni transferi Kevin- Prince Boateng'e sarıldı. Yalçın'ın yıldız futbolcuyla yakından ilgilenerek maça hazırladığı ve hücum planlarını büyük ölçüde Boateng üzerinden yaptığı kaydedildi. Burak Yılmaz'ın ileri uçta yalnız kalmamasını ve yeterli desteği almasını isteyen Yalçın, oyunu merkezden yönlendirerek Boateng'i başaktör yapacak.

SOSA'YA ATİBA-ELNENY ÖNLEMİ

Yıldız futbolcuya ekstra şut idmanları da yaptıran Yalçın, takımın hücum organizasyonunu Boateng'e verirken, kanatlardan yapılacak atakları da onun pasör özelliğini kullanarak değerlendirecek. Boateng ve Burak'tan rakip kaleyi daha çok yoklamalarını isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, yüksek tempoda geçeceğini düşündüğü mücadelede Atiba'yı da her zamanki gibi Elneny'nin önünde kullanarak, Sosa'nın etkinliğini azaltmayı istiyor.

LJAJİC ATEŞLER İÇİNDE

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi Ljajic sıkıntısı yaşanıyor. 3 gündür takımla idmana çıkamayan Ljajic'in şiddetli bademcik enfeksiyonu ve yüksek ateş nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Yıldız futbolcunun cumartesi gününe yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.

BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ

Başakşehir maçında Ljajic'in kulübede oturup Boateng'in oynaması tercihti ama fizik durumu tartışma konusu olan ve üç gündür idmana çıkamayan Ljajic yokken Boateng'in forma giymesi bir mecburiyet. Boateng'i Boateng yapan en önemli özelliği her zaman ikili mücadelelerde güçlü ve şutu olan bir oyuncu olması. Hücum hattında numarasız futbolculardan biri. Kanat, santrfor ya da forvet arkası... Boateng hiçbirinde tam değil, hiçbirinde de az değil. Burak ile beraber oynarken, kanatlardan alacakları servisler önemli. Aslında Las Palmas ve Milan performansı ligimizde çok iş yapacak oyun kalitesi demek. Beşiktaş'ın santrforu Burak ve 2. adamı Boateng kaç gollük pas alacak? Maç sonunda önce tabelaya sonra bu istatistiğe bakalım.

MESUT URGANCILAR'DAN TFF'YE: BU BİR TEHDİT Mİ?

Futbol Federasyonu, yöneticilerin yaptığı açıklamaların artık 'Etik Kurulu Talimatı' kapsamında değerlendirileceğini bildirdi. Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar ise sert yanıt verdi. Urgancılar, sosyal medya hesabından, "TFF alanen 'Bizi eleştirenleri bir yolunu bulup cezalandıracağız' diyor. Yakışır! Aferin! Ancak bu ceberrutluk niye? Bu bir tehdit mi? Kulüpler ve yöneticilerinden sonra sıra taraftara mı gelecek?" diye yazdı.

ALTYAPIYA 17'LİK NİJERYALI FORVET

Beşiktaş, orta saha ve forvet hattında forma giyebilen 17 yaşındaki Nijeryalı Andona Jacob'u denemeye aldı. İki gündür A takımla idmanlara çıkan Jacob'un 10 gün deneneceği ve beğenilirse U17 takımına alınacağı belirtildi.