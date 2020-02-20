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maçı hangi kanalda saat kaçta? 'un ilk 11'i...

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz , Portekiz ekibi ’a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta sonu ligde Beşiktaş’ı mağlup ederek ne kadar iddialı olduğunu kanıtlayan Başakşehir bu akşam Portekiz deplasmanından avantajlı bir skor ile dönerek İstanbul’da turu geçmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler ‘Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?’ araştırmalarını gerçekleştiriyor. Haberimizin içerisinden karşılaşma ile ilgili ayrıntıları bulabilir, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 14:26 ABONE OL
Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta? Okan Buruk'un ilk 11'i...

Avrupa arenasında çıktığı son 2 deplasmandan maçından da galibiyet ile dönen temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak. Ligde iddialı ilerleyişi sürdüren Başakşehir, Avrupa Kupaları'nda da yoluna devam etmek istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler ise 'Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta?' aratmalarını gerçekleştiriyor. Öte yandan Avrupa arenasında çıktığı son iki deplasmandan galibiyetle dönen Başakşehir, bu karşılaşmadan da galibiyet alıp bir ilke imzalatmak istiyor. Haberimizin içerisinden Sporting Lizbon Başakşehir maçı ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz…

SPORTİNG LİZBON BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Sporting Lizbon Başakşehir maçı ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilir, karşılaşmanın yayın kanalı ve saati ile ilgili bilgi edinebilirsiniz…

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Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta? Okan Buruk'un ilk 11'i...
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