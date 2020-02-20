Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta? Okan Buruk'un ilk 11'i...

Avrupa arenasında çıktığı son 2 deplasmandan maçından da galibiyet ile dönen temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak. Ligde iddialı ilerleyişi sürdüren Başakşehir, Avrupa Kupaları'nda da yoluna devam etmek istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler ise 'Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta?' aratmalarını gerçekleştiriyor. Öte yandan Avrupa arenasında çıktığı son iki deplasmandan galibiyetle dönen Başakşehir, bu karşılaşmadan da galibiyet alıp bir ilke imzalatmak istiyor. Haberimizin içerisinden Sporting Lizbon Başakşehir maçı ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz…

SPORTİNG LİZBON BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Sporting Lizbon Başakşehir maçı ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilir, karşılaşmanın yayın kanalı ve saati ile ilgili bilgi edinebilirsiniz…