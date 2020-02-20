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TFF, - maçının tarihini açıkladı

(TFF), erteleme kararı verilen maçların tarihlerini açıkladı. Buna göre Btc Turk - maçı 11 Mart Çarşamba günü 20.00'de, Göztepe - maçı ise 17 Mart Salı günü 20.00'de oynanacak.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 18:22 ABONE OL
TFF, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının tarihini açıkladı

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Süper Lig'in 19. Haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve 21. Haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de, Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası da 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak."

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TFF, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının tarihini açıkladı
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