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seri istiyor

1'inci Lig'de geçen hafta lider Hatayspor'u deplasmanda 3-2 yenerek kötü gidişe dur diyen , yarın evinde ile kozlarını paylaşacak.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 14:49 ABONE OL
Akhisarspor seri istiyor

Spor Toto Akhisar Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Teknik direktör Yılmaz Vural, taraftarın desteği ile rakiplerinden 3 puanı alacaklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Hatayspor galibiyeti bize büyük moral verdi, takımın özgüveni yerine geldi. Bu hafta ise evimizde kazanarak çıkışımızı sürdüreceğiz. Üst sıralardan kopmayacağız" diye konuştu.

AKHİSARSPOR'UN MUHTEMEL ON BİRİ
Akhisarspor'un Fatih Karagümrük maçına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Gökhan - Vrsajevic, Cocalic, Alperen, Tolga, Rotman, Bjarnason, Erhan, Onur, Ergin, Cikalleshi

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Akhisarspor seri istiyor
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