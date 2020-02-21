Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi

Sezona Yücel İldiz yönetiminde başlayan Denizlispor, 7. haftada Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-1 mağlubiyet sonrasında deneyimli hocayı göndermiş, yerine ise Mehmet Özdilek'i getirmişti. Yeşil-siyahlı ekip, geçtiğimiz günlerde de Mehmet Özdilek'le yollarını ayırdı.

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor'a mağlup olan Denizlispor'da yönetim deneyimli teknik adamın görevine son vermişti. Ege temsilcisi, Bülent Uygun'u sezon sonuna kadar takımın başına getirdi.

Uygun, bu sezon Denizlispor'u çalıştıran üçüncü teknik adam olacak. Denizlispor, 22 hafta sonunda topladığı 24 puanla 12. sırada bulunuyor.

Denizlispor'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır."



