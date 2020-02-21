Derbi öncesi mağduru oynayıp algı yapıyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son basın toplantısındaki sözlerine yanıt verdi, derbi öncesinde herkesi uyardı. Koç'un algı operasyonu yürüttüğüne dikkat çeken Cengiz,Ben 2 saati dinlediğimde aklımda sadece şu kaldı: 'Pazar derbi var, ne yapar eder o hakemi etkilerim. Mağdur durumda olduğumu PR çalışması yaparak öne çıkarım...Hakemlerden cesaret istiyorum."Geçen sezon Kulüpler Birliği tarafından bir bildiri yayınlandı.Ama bu açıklamayı 17 Süper Lig takımı imzalamadı.Bir maçı kazanırsınız ama bir geleceği yok edersiniz.20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu kırılacak. Ya benim dönemimde ya da başka birinin döneminde.ifadelerini kullandı.Mustafa Cengiz, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler sözleşmesine imza attı."2 yıldır oraya gidiyorum karşılandığımı hatırlamıyorum ama bir olumsuzluk olmadı. Biz camiaya laf etmedik. Bize herhangi bir takım veya kişi saldırıda bulunursa ona yanıt veririz.Ne yüksek ses açtık ne de tuvaletleri kapattık. Benim taraftarım nasıl karşılanır asıl o önemli olan. Benim 500-600'e yakın taraftarım duyma sıkıntısı yaşadı. Gözlemci gelince hoparlörün sesi kısılıyor, gidince maksimuma veriliyor. Bu bir spor müsabakası, Mohaç Meydan Savaşı'na gitmiyoruz.Gerginliğe, düşmanlığa yöneltmeyelim.Rakip takım bizim arkadaşımız."4 büyük takımın başkanı bugün bir araya geliyor... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti ile gerçekleşecek buluşmaya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katılacak. 16.00'da başlayacak toplantıya tüm kulüp başkanlarının katılması bekleniyor...

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