Derbi öncesi mağduru oynayıp algı yapıyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son basın toplantısındaki sözlerine yanıt verdi, derbi öncesinde herkesi uyardı. Koç'un algı operasyonu yürüttüğüne dikkat çeken Cengiz, "7 dakikalık bir video yayınladı Fenerbahçe. Teliften nasıl aldılar bilmiyorum.
Ben 2 saati dinlediğimde aklımda sadece şu kaldı: 'Pazar derbi var, ne yapar eder o hakemi etkilerim. Mağdur durumda olduğumu PR çalışması yaparak öne çıkarım... Ortamı etkileyerek bu maçı nasıl alırım' şeklinde bir algı hissettim. Ben bir hakemin bilinçli hata yapmasını istemem.
Hakemlerden cesaret istiyorum. Hakem camiasını zan altında bırakarak ne kazanabilirsiniz?
ELBET BİR GÜN KADIKÖY'DE KAZANACAĞIZ
"Geçen sezon Kulüpler Birliği tarafından bir bildiri yayınlandı. Editörü de bugün hakemlerden şikâyet eden arkadaş (Ali Koç).
Ama bu açıklamayı 17 Süper Lig takımı imzalamadı. Ali Koç'un açıklamalarının tek amacı derbi hakemini (Halil Umut Meler) etkilemek içindir!
Bir maçı kazanırsınız ama bir geleceği yok edersiniz. Bu tarz bir galibiyet benden uzak olsun.
20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu kırılacak. Ya benim dönemimde ya da başka birinin döneminde. 14 yıl şampiyonluk da görmedik, bu da bir gün bozulacak. O gün pazar günü mü? İnşallah o gün pazar günü olur"
ifadelerini kullandı.
Mustafa Cengiz, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler sözleşmesine imza attı.
ZATEN KARŞILAYAN YOK
"2 yıldır oraya gidiyorum karşılandığımı hatırlamıyorum ama bir olumsuzluk olmadı. Biz camiaya laf etmedik. Bize herhangi bir takım veya kişi saldırıda bulunursa ona yanıt veririz. Diğer yanağımızı çevirmiyoruz. Biz gelen hiçbir takım taraftarına hata yapmadık.
Ne yüksek ses açtık ne de tuvaletleri kapattık. Benim taraftarım nasıl karşılanır asıl o önemli olan. Benim 500-600'e yakın taraftarım duyma sıkıntısı yaşadı. Gözlemci gelince hoparlörün sesi kısılıyor, gidince maksimuma veriliyor. Bu bir spor müsabakası, Mohaç Meydan Savaşı'na gitmiyoruz. Fark da atabiliriz, fark da yiyebiliriz. Bu toplumsal bir olay.
Gerginliğe, düşmanlığa yöneltmeyelim. Gülelim, takılalım.
Rakip takım bizim arkadaşımız."
4 BÜYÜK TAKIM 16.00'DA VALİLİKTE
4 büyük takımın başkanı bugün bir araya geliyor... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın daveti ile gerçekleşecek buluşmaya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katılacak. 16.00'da başlayacak toplantıya tüm kulüp başkanlarının katılması bekleniyor...