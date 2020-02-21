Eskişehirspor 0-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Hatayspor deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0'lık skorla kazandı.

Hafta içinde Mehmet Altıparmek'ı teknik direktörlüğe getiren Hatayspor'a galibiyeti getiren gol, 87. dakikada Erdal Akdarı'nın kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.

3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Hatayspor, puanını 45 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Eskişehirspor ise 16 puanla, 17. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Hatayspor evinde Osmanlıspor ile karşılaşacakken, Eskişehirspor ise deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan (Dk. 90 Onur Bayramoğlu) Metehan Altunbaş (Dk. 67 İbrahim Halil Öner), Kıvanç Karakaş (Dk. 77 Furkan Balaban), Mete Kaan Demir, Cemali Sertel

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 64 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Alican Özfesli), Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 76 Helder Barbosa)

Gol: Dk. 87 Erdal Akdarı (Kendi kalesine) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Selim Ilgaz, Dk. 30 Sadi Karaduman (Hatayspor), Dk. 53 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)