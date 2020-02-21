Galatasaray'da Falcao belirsizliği! Derbide...

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi en çok merak edilen konulardan biri de sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu Radamel Falcao'nun bu kritik karşılaşmada sahaya 11'de çıkıp çıkmayacağı...