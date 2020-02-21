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'da Falcao belirsizliği! Derbide...

'in 23. haftası Fenerbahçe- derbisine ev sahipliği yapacak. Bu dev maç, her iki takımın da şampiyonluk hedefinde kritik öneme sahip. Galatasaray'ın yıldız ismi bu derbi için teknik direktör ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 09:42 ABONE OL
Galatasaray'da Falcao belirsizliği! Derbide...

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi en çok merak edilen konulardan biri de sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu Radamel Falcao'nun bu kritik karşılaşmada sahaya 11'de çıkıp çıkmayacağı...

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Galatasaray'da Falcao belirsizliği! Derbide...
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