Galatasaray'da Falcao belirsizliği! Derbide...

Süper Lig'in 23. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak. Bu dev maç, her iki takımın da şampiyonluk hedefinde kritik öneme sahip. Galatasaray'ın yıldız ismi Radamel Falcao bu derbi için teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Giriş Tarihi: 21.2.2020 09:20Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 09:42ABONE OL
Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi en çok merak edilen konulardan biri de sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu Radamel Falcao'nun bu kritik karşılaşmada sahaya 11'de çıkıp çıkmayacağı...