Mağlup ama umutlu

Son yarım saatte hücumu hatırlayan turuncu-lacivertli takım, Demba Ba'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Visca
ile gole çevirdi. 27 Şubat'ta İstanbul'daki rövanş için umut şıığını yaktı
BU MAÇIN RÖVANŞI VAR KAFAMIZI KALDIRMALIYIZ
Başakşehir'in defans oyuncusu Ponck, "Doğrusunu söylemek gerekirse kendi oyunumuzu oynayamadık. Erken gol yedik. Ancak bu maçın rövanşı da var ve kafamızı kaldırmamız lazım" şeklinde konuştu.
TUR İÇİN GOL YEMEDEN 2 FARKLI GALİBİYET YETİYOR
Temsilcimize turu geçmek için İstanbul'da gol yemeden iki farklı galibiyet yetiyor. 3-1'de maç uzatmaya gidecek ve konuk ekibin gol veya goller atması halinde Başakşehir'in turu geçmesi için 3 farklı kazanması gerekecek.
CRİVELLİ CEZALI
Başakşehir'in Fransız golcüsü Crivelli dün gece gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sporting'de ise Neto cezalı oldu.
Başakşehir
Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibin erken gol bulması bizi oyun olarak aşağı çekti. Ancak burada attığımız golle tur iddiamızı sürdürdük. Biz bu takımı rövanşta 2-0 yenecek güçteyiz. Ancak bu maçtan çok daha iyi oynamamız lazım. Ben oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.