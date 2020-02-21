Mağlup ama umutlu

CRİVELLİ

Son yarım saatte hücumu hatırlayan turuncu-lacivertli takım, Demba Ba'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyıile gole çevirdi. 27 Şubat'ta İstanbul'daki rövanş için umut şıığını yaktıBaşakşehir'in defans oyuncusu Ponck, "Doğrusunu söylemek gerekirse kendi oyunumuzu oynayamadık. Erken gol yedik. Ancak bu maçın rövanşı da var ve kafamızı kaldırmamız lazım" şeklinde konuştu.Temsilcimize turu geçmek için İstanbul'da gol yemeden iki farklı galibiyet yetiyor. 3-1'de maç uzatmaya gidecek ve konuk ekibin gol veya goller atması halinde Başakşehir'in turu geçmesi için 3 farklı kazanması gerekecek.Başakşehir'in Fransız golcüsü Crivelli dün gece gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sporting'de ise Neto cezalı oldu.BaşakşehirTeknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibin erken gol bulması bizi oyun olarak aşağı çekti. Ancak burada attığımız golle tur iddiamızı sürdürdük. Biz bu takımı rövanşta 2-0 yenecek güçteyiz. Ancak bu maçtan çok daha iyi oynamamız lazım. Ben oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.