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2-0 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 23. haftasında , sahasında 'u 2-0 mağlup etti. Zorlu karşılaşmada Osmanlıspor'a galibiyeti getiren goller ve Eric Mbu Ayuk'tan geldi. Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 21 yaptı. Ekol Göz Menemenspor ise 32 puanda kaldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 21.2.2020 22:43 ABONE OL
Osmanlıspor 2-0 Ekol Göz Menemenspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Osmanlıspor evinde Menemen Belediyespor ile kozlarını paylaştı. Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri, 46. dakikada Halil İbrahim Esen ile 90+6. dakikada Eric Ayuk attı.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 21 yaparken, Menemen Belediyespor ise 32 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Menemen Belediyespor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak, Osmanlıspor ise deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Osmanlıspor: Castanero, Beykan Şimşek (Dk. 81 Erdem Çetinkaya), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 90+4 Batuhan Yılmaz), Ayuk, Barış Zeren, Todorovic (Dk. 90 Okan Deniz), Mertan Caner Öztürk

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak (Dk. 65 Ali Keten), Trtovac, Domgjonas, Ercan Coşkun, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, (Dk. 72 Hüseyin Çolak), Mustafa Çeçenoğlu, Tayfun Aydoğan, Samed Ali Kaya (Dk. 69 Mehmet Boztepe), Ali Özgün

Goller: Dk. 46 Halil İbrahim Esen, Dk. 90+5 Ayuk (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Mertan Caner Öztürk, Dk. 65 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 90+4 Mehmet Yiğit (Osmanlıspor), Dk. 84 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 89 Ercan Çoşkun (Ekol Göz Menemenspor)

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Osmanlıspor 2-0 Ekol Göz Menemenspor | MAÇ SONUCU
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