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Sörloth’a Vida prangası

Teknik Direktör , talebesine 17 golle krallık yarışında ilk sırada yer alan Norveçli yıldıza yakın oynamasını istedi

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Sörloth’a Vida prangası
Vodofane Park'ta yarın lider Trabzonspor karşısında olmak ya da olmamak mücadelesine çıkacak Beşiktaş'ta teknik heyet hücum planları kadar savunma önlemleri üzerinde de duruyor. Sergen Yalçın, bu sezon ligde 17, toplamda da 22 kez ağları havalandıran Alexander Sörloth'u Domagoj Vida ile durduracak. Genç çalıştırıcı, talebesinden Sörloth'a yakın oynamasını ve rakibine boş alan bırakmamasını istedi. Hırvat stoperde Beşiktaş'ın kader maçına özel olarak hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takım teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından oynadığı üç maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alırken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Kartal, buna karşılık 5 kez fileleri havalandırdı. Bir tek kaybettiği Medipol Başakşehir maçında gol atamadı.

SOLDA BÜYÜK KAPIŞMA!
Sergen Yalçın'ın Başakşehir mağlubiyeti sonrası sol kanatta değişikliğe gitmeyi düşünmesi forma savaşını kızıştırdı. Trabzon maçında sol bekte Rebocho'nun görev alması beklenirken önünde ise Caner ya da N'Koudou'nun tercih edileceği öğrenildi.

REBOCHO'DA MUTLU SON
Siyah-beyazlıların Guingamp'tan kiraladığı Rebocho'nun, 7 maçta daha 45 dakika ve üstü oynaması halinde sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecekti. Mali sıkıntı içinde olan ve bu parayı ödemek istemeyen Beşiktaş yönetimi, oyuncunun kulübü ile yaptığı görüşmeler sonrası mukaveledeki opsiyon maddesini kaldırdı. Rebocho, en son 19 Ocak tarihinde oynanan ve siyah-beyazlıların 2-1 kaybettiği Sivasspor maçında takımdaki yerini almıştı.

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Sörloth’a Vida prangası
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