Sörloth’a Vida prangası

Vodofane Park'ta yarın lider Trabzonspor karşısında olmak ya da olmamak mücadelesine çıkacak Beşiktaş'ta teknik heyet hücum planları kadar savunma önlemleri üzerinde de duruyor. Sergen Yalçın, bu sezon ligde 17, toplamda da 22 kez ağları havalandıran Alexander Sörloth'u Domagoj Vida ile durduracak. Genç çalıştırıcı, talebesinden Sörloth'a yakın oynamasını ve rakibine boş alan bırakmamasını istedi. Hırvat stoperde Beşiktaş'ın kader maçına özel olarak hazırlanıyor.Kartal, buna karşılık 5 kez fileleri havalandırdı. Bir tek kaybettiği Medipol Başakşehir maçında gol atamadı.Sergen Yalçın'ın Başakşehir mağlubiyeti sonrası sol kanatta değişikliğe gitmeyi düşünmesi forma savaşını kızıştırdı. Trabzon maçında sol bekte Rebocho'nun görev alması beklenirken önünde ise Caner ya da N'Koudou'nun tercih edileceği öğrenildi.iyah-beyazlıların Guingamp'tan kiraladığı Rebocho'nun, 7 maçta daha 45 dakika ve üstü oynaması halinde sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecekti. Mali sıkıntı içinde olan ve bu parayı ödemek istemeyen Beşiktaş yönetimi, oyuncunun kulübü ile yaptığı görüşmeler sonrası mukaveledeki opsiyon maddesini kaldırdı.

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