Kırmızı Şeytanlar avantajlı dönüyor
GALASARAY'IN da yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda 3.olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Belçika ekibi Club Brugge, öne geçtiği maçta Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Geçen sezon Devler Ligi'nde yarı final oynayan Hollanda takımı Ajax ise İspanyol ekibi Getafe'ye 2-0 mağlup oldu. Diğer sonuçlar şöyle:
Shakhtar Donetsk -Benfica: 2-1, Eintracht Frankfurt- Salzburg: 4-1, Ludogorets-Inter: 0-2, Cluj-
Sevilla: 1-1, Kopenhag-Celtic: 1-1.
EURO 2021 yolunda ilk rakip Hollanda
A Milli Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Hollanda'yı ağırlayacak
. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, NTV'den naklen yayınlanacak.
Milliler, grubundaki ikinci maçını ise pazartesi günü İsveç ile deplasmanda yapacak. EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takım yer alıyor. Dörderli sekiz gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak.
Wenger'in ofsayt kuralı talebini IFAB reddetti
IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud, Fransız futbol adamı Wenger'in teklif ettiği EURO 2020 öncesinde ofsayt kuralı değişimine onay vermedi. Wenger, öndeki hücum oyuncusunun vücudunun tamamının savunmacıdan önde olmadığı müddetçe ofsayt verilmemesini istemişti. Brud, "Bu şu anda mümkün değil. Euro 2020'de ofsayt kuralı aynı şekilde devam edecek. Wenger büyük bir futbol adamı ve çok tecrübeli. Onun fikirleri önemli. Ancak bunu daha tartışmadık ve uygulamaya koyamayız
" dedi.
Herkes gider Mersin'e Carriço gider tersine!
SEVİLLA'NIN Portekizli futbolcusu Daniel Carriço, futbol dünyasını şaşkına çeviren bir transferle Coronvirüsün
çıktığı yer olan Çin'in Wuhan şehrinin takımı Wuhan Zall'a transfer oldu. Carriço bundan böyle hayatını ve kariyerini karantina altında olan Wuhan şehrinde sürdürecek. 22 Şubat - 31 Ekim tarihleri arasında oynanması gereken Çin Ligi de Coronavirüs tehlikesi sebebiyle süresiz ertelenmişti.
Y.Malatya-Trabzon maçı 11 Mart'ta
ELAZIĞ'DA yaşanan deprem felaketinin ardından ertelenen Yeni Malatya- Trabzonspor maçının tarihi belli oldu. Zorlu mücadele 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Kar yağışı nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rize karşılaşmasının tarihi de 17 Mart Salı olarak açıklandı.