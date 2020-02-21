GALASARAY'IN da yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda 3.olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Belçika ekibi Club Brugge, öne geçtiği maçta Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Geçen sezon Devler Ligi'nde yarı final oynayan Hollanda takımı Ajax ise İspanyol ekibi Getafe'ye 2-0 mağlup oldu.Shakhtar Donetsk -Benfica: 2-1, Eintracht Frankfurt- Salzburg: 4-1, Ludogorets-Inter: 0-2, Cluj-EURO 2021 yolunda ilk rakip HollandaA Milli Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma,Milliler, grubundaki ikinci maçını ise pazartesi günü İsveç ile deplasmanda yapacak. EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takım yer alıyor. Dörderli sekiz gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak.IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud, Fransız futbol adamı Wenger'in teklif ettiği EURO 2020 öncesinde ofsayt kuralı değişimine onay vermedi. Wenger, öndeki hücum oyuncusunun vücudunun tamamının savunmacıdan önde olmadığı müddetçe ofsayt verilmemesini istemişti. Brud, "" dedi.SEVİLLA'NIN Portekizli futbolcusu Daniel Carriço, futbol dünyasını şaşkına çeviren bir transferleçıktığı yer olan Çin'in Wuhan şehrinin takımı Wuhan Zall'a transfer oldu. Carriço bundan böyle hayatını ve kariyerini karantina altında olan Wuhan şehrinde sürdürecek. 22 Şubat - 31 Ekim tarihleri arasında oynanması gereken Çin Ligi de Coronavirüs tehlikesi sebebiyle süresiz ertelenmişti.ELAZIĞ'DA yaşanan deprem felaketinin ardından ertelenen Yeni Malatya- Trabzonspor maçının tarihi belli oldu. Zorlu mücadele 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Kar yağışı nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rize karşılaşmasının tarihi de 17 Mart Salı olarak açıklandı.

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